Ricerca pubblicato il bando Bric 2024 | 37 mln di finanziamenti per le collaborazioni

(Di venerdì 31 maggio 2024)e sinergie per sviluppare e potenziare lascientifica. E’ questo lo spirito delsul portale dell’Inail. L‘avviso pubblico per l’affidamento di ricerche in collaborazione dirette al raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Istituto e al consolidamento della rete scientifica, in attuazione del Piano di attività 2022-scientifica, prevede un finanziamento, per il, di 3,7 milioni di euro. I soggetti istituzionali a cui ilsi rivolge sono gli enti dipubblici e i relativi dipartimenti dotati di autonomia gestionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università e i dipartimenti universitari. Nell’ambito delle proposte progettuali presentate possono anche figurare, in qualità di enti partner: Regioni, Province autonome e pubbliche amministrazioni ad esse afferenti, strutture didelle associazioni di categoria e delle parti sociali e le fondazioni a carattere nazionale, iscritte all’Anagrafe nazionale delle ricerche con esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e/o in studi sociali.