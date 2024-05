Ricchi a tutti i costi | in arrivo su Netflix il nuovo film con Christian De Sica e Angela Finocchiaro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo il successo di “NATALE A” arriva il sequel “”, scritto e diretto da Giovanni Bognetti. Basato sul“Mes très chers enfants” di Alexandra Leclère, è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado, in associazione con Sony Pictures. Sullo schermo torna la famiglia Delle Fave conDe, (il padre)(la madre), Dharma Mangia Woods (la figlia) e Claudio Colica (il figlio), a cui si aggiungono la nonna (Fioretta Mari) e il suo ipotetico fidanzato (Ninni Bruschetta), che fanno sesso ad ogni ora senza curarsi di nessuno. La famiglia delle Fave non crede a questo sentimento: lui è un po' più giovane e l'unico titolo che possiede è quello di Tombeur de femmes...mentre la nonna ha avuto in eredità sei milioni di euro, capaci di risvegliare anche l'appetito di qualsiasi bellimbusto senza lavoro.