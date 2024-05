Return to Silent Hill | Pyramid Head insegue James Sunderland attraverso la nebbia nel primo trailer

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024)tolanelLasi avvicina ancora una volta: Konami ha presentato ildell’adattamento live-action del videogiocotodel regista Christophe Gans. Dopo un’anteprima al Festival di Cannes all’inizio di questo mese, questo breve teaser offre uno sguardo adeguato a Jeremy Irvine nel ruolo dell’iconico protagonista di2,, mentre esplora la città del titolo e incontra i macabri abitanti del luogo. Sebbene duri meno di un minuto, mostra anche alcuni dei personaggi più memorabili e inquietanti del gioco, come Maria (Hannah Emily Anderson) e l’incubo ditoè un adattamento degli eventi di2, spesso acclamato come uno dei più grandi giochi horror di tutti i tempi e a sua volta fortemente influenzato da Crime and Punishment e dalle opere di David Lynch, tra gli altri.