Return to Silent Hill | ecco il primo trailer del film

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo la presentazione della prima foto da Cannes 77, ilditoè finalmente disponibile. Le prime brevissimi sequenze ditosono apparse in rete poco attraverso l’account social ufficiale di Konami, proprietaria del marchio videoludico, da cui iltrae ispirazione. Il lancio delè arrivato in occasione di un evento mondano che ha fatto da cornice alla presentazione del remake del secondo capitolo della saga videoludica.tovede Christophe Gans (già regista deladattamento del 2006) in cabina di regia, ma anche in quella sceneggiativa assieme a Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider. Il progetto è prodotto da Victor Hadida per Daviss, Molly Hassell per Hassell Free Productions e David Wulf.