Renault Austral la scossa che mancava Tutti i dettagli sulla gamma del suv francese

(Di venerdì 31 maggio 2024) Esclusivamente elettrificata e a partire da 33.500 euro. Laè a listino in Italia con sistemi ibridi con potenze comprese fra i 130 e i 200 Cv e consumi che oscillano fra i 4,6 e i 6,5 l/100 km. L’alimentazione top diè la Full Hybrid di nuova generazione da 400V che arriva fino a 200 Cv di potenza (la declinazione da 160 non viene importata nel Belpaese) e a 410 Nm di coppia (fra 38.500 e 44.500 euro a seconda dell’allestimento). Il sistema è basato sul milledue turbo benzina a tre cilindri abbinato a due unità elettriche da 50 e 25 Cv (starter e generatore), alla batteria da 2 kWh e alla trasmissione automatica multi-mode con 15 combinazioni. Lo spunto da 0 a 100 all’ora è di 8,4” con una percorrenza vicina ai 22 chilometri per litro.