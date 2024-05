Remax Minucci fotografa il mercato immobiliare di Napoli e della Campania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Mariodiparla al Denaro deldie prova ad anticipare le tendenze del futuro. Cosa significa oggi gestire una azienda che si muove nel? Gestire oggi un team di professionisti che opera nel settore, significa dare ai consulenti immobiliari e ai loro clienti, supporto giuridico-tecnico-fiscale-commerciale, in tutte le situazioni complesse che si possono presentare nell’ambitocompravendita e locazione di immobili. Un’azienda di professionisti ha il compito primario di essere un punto di riferimento per le molteplici e diverse esigenze di ogni cliente. Cosa è cambiato negli ultimi dieci anni e dopo la pandemia in questo ambiente? Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a notevoli cambiamenti del settore, delle sue dinamiche e delle parti coinvolte: in particolare la pandemia ha accelerato uno sviluppo tecnologico che era già in corso da alcuni anni.