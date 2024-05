Regolamento Kings League 2024 | il format del torneo e cosa succede in caso di pareggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) LaWorld Cupentra nel vivo. La competizione creata da Gerard Pique sta riscuotendo un grande successo in giro per il mondo e in Italia, grazie anche agli Stallions, la squadra del nostro paese guidata da Francesco Totti (capitano) e dal noto streamer Blur, con due nomi importanti del nostro calcio come Emiliano Viviano e Radja Nainggolan. Ma qual è ildella manifestazione? Andiamo a scoprirlo. Laè undi calcio a 7 con 32 squadre. Si parte con le prime tre fasi della competizione. Le squadre che vinceranno i primi due round si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Chi ha un record di due sconfitte e zero vittorie sarà eliminato, mentre chi ha vinto una partita e perso l’altra dovrà giocare una sorta di ripescaggio per gli ottavi di finale.