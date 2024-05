Fonte : ilfattoquotidiano di 31 mag 2024

Ne ho scritto di recente, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo non ha visto i fuochi d’artificio della torinese, ma non si sono sopite le polemiche e permane la sensazione di un giro di ricattini e dossier pronti per l’uso, tutti bipartisan.

Regionali Piemonte stavolta non astenersi dal voto è davvero dura