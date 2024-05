Reati contro il personale scolastico Incontro formativo col procuratore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sicurezza dele buone prassi per ’intercettare’ tutte le possibili notizie di reato in danno di minori (o quelle alle quali abbiano assistito) acquisite daldocente ed ausiliario in ambiente. E’ di questo che si è discusso ieri mattina all’interno dell’aula magna dell’Accademia militare di Modena in occasione di un importante eventoorganizzato dalla Procura della Repubblica e dall’Ufficioregionale per l’Emilia-Romagna. Al centro del dibattito, le recenti novità introdotte dalla legge n. 25 del 4 marzo 2024 che, ad esempio, all’articolo uno ha previsto l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del. All’in, oltre al Comandante dell’Accademia, generale Davide Scalabrin erano presenti circa 400 persone tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi edocente appartenente alle 120 scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado, della Provincia di Modena.