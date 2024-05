Reati ambientali e abusivismo | sequestrata un' area con 70 tonnellate di rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ponsacco, 31 maggio 2024 - Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli in materia ambientale, hanno sottoposto a sequestro un’con oltre 70die denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa un soggetto di nazionalità italiana peredilizio. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Pontedera hanno individuato un terreno nel Comune di Ponsacco destinato a deposito incontrollato di. L’attività preliminare di ispezione, svolta con l’ausilio dei tecnici dell’Arpat di Pisa, ha consentito di individuare una superficie adibita a deposito di, priva di impermeabilizzazione e conseguentemente a rischio di infiltrazione di sostanze nocive nel terreno sottostante, nonché la presenza di prefabbricati abusivi utilizzati per ricovero di mezzi e attrezzature.