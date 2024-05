Real Madrid-Borussia Dortmund | quando si giocherà la finale di Champions League? Data e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024)sarà ladi2023/2024. Lasisabato 1 giugno alle ore 21.00 a Wembley. Le due squadre hanno conquistato l’attobattendo rispettivamente Bayern Monaco (2-1 con una rimonta folle al ritorno) e Psg con uno 0-1 sofferto al Parco dei Principi.- Ilè alla diciottesimadie avrà senza dubbio il ruolo di grande favorito dopo aver eliminato Manchester City e Bayern Monaco. Dall’altra parte però ilsembra una squadra in missione, e dopo aver eliminato nel doppio confronto due formazioni accreditate come Atleticoe Psg, ha l’obbligo di sognare la grande impresa. La partita verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5 e anche su Sky Sport Uno.