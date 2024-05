Re Carlo ultime notizie L’affronto che Camilla non gli perdona

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 31 maggio 2024) Reha invitato Harry e Meghan Markle a Balmoral quest’estate. Eè furente con lui, non ha alcuna intenzione di convivere con il figliastro e sua moglie, che detesta cordialmente e nemmeno più lo nasconde dopo le cattiverie che hanno detto contro di lei., l’invito a Harry e Meghan Markle a Balmoral C’è tensione tra. Prima la questione del matrimonio del Duca di Westminster ha messo in subbuglio l’augusta coppia. Infatti, la Regina consorte non ha dimenticato il modo in cui è stata trattata dalla sorella del Duca quando ancora non era sposata con il Re. Quindi quasi certamente le Loro Maestà daranno forfait alle nozze. Adesso c’è il problema delle vacanze estive con Harry e Meghan Markle.non ha incontrato a Londra il secondogenito perché, pare, sia stato quest’ultimo a non accettare le condizioni del Re.