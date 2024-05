Ratcliffe rifonda il Manchester United | tagli al personale Manager e calciatori non si toccano a pagare per gli errori sono i poveri dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il mondo delè in attesa di sapere chi sarà l’allenatore della prossima stagione: una conferma inattesa dell’olandese Erik Ten Hag, oppure una nuova guida, come si dice apertamente da tre mesi e con l’italiano Roberto De Zerbi indicato tra i favoriti. Ma c’è un altro mondo, composto da un migliaio di, che sta vivendo giorni d’ansia dopo aver ricevuto una mail in cui si chiede di prendere in considerazione l’ipotesi di dimissioni volontarie, con piccole forme di buonuscita. Il tempo limite per rispondere è il 5 giugno. Il primo giugno è previsto invece il rientro al lavoro in ufficio da parte di chi è in smart working: anche in questo caso, l’ordine è arrivato tramite una mail collettiva. Il vento nuovo che sta soffiando all’interno del club più potente d’Inghilterra ha un nome e un cognome: Jim, l’uomo più ricco del Regno Unito, proprietario del Nizza e patron della INEOS.