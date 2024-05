Raggirato dal broker | ha perso 51mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Aveva dei risparmi da investire, messi da parte durante il lavoro in banca, e si è affidato ad un promotore finanziario scoprendo solo dopo molti anni che le cifre da lui versate erano sparite e il rendimento calcolato, di 640mila, sarebbe stato intascato proprio dal. Quando si è reso conto di essere stato beffato ha cercato di recuperare almeno i soldi iniziali, incaricando unana legata ai rom, ma gli si è girata contro. Ha subito minacce per la propria vita e per quella dei suoi figli. "Sappiamo dove stanno e cosa fanno". Proprio le minacce hanno spinto un 61enne senigalliese a denunciare tutto al commissariato di polizia. Avviata una indagine sono finiti a processo in due, il finto promotore finanziario, 55 anni, di Senigallia, con l’accusa di truffa aggravata, intermediazione illecita e esercizio abusivo della professione e l’uomo che doveva recuperare il credito alla vittima, un 37enne di Ostra, per estorsione.