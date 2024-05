Ragazza suicida dopo lo stupro in ospedale il 28enne fermato messo ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) È stato convalidato il fermo delsospettato di essere l’autore dellonell’di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, denunciato due giorni fa da unadi 22 anni, che poi si èta gettandosi da una finestra del quarto piano della stessa struttura. Il, individuato subitola denuncia, è stato posto aicome indiziato di delitto per lo. Non sarebbe invece stata formulata un’ipotesi di istigazione al suicidio. Conil fermo delsospettato dellodellache si èta inLa presunta violenza è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, mentre sia lasia ilsi trovavano al pronto soccorso per ricevere cure. Il, secondo quanto emerso, si sarebbe trovato ina causa di uno stato di forte alterazione dovuto all’alcol e pare anche all’assunzione di droghe.