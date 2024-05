Radio Zeta Future Hits Live occhi puntati su Fedez che canterà con Emis Killa del suo divorzio Scaletta e ospiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Al via la terza edizione di– il Festival della Generazioneal Centrale del Foro Italico di Roma, condotto da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. C’è grande attesa peredche canteranno per la prima voltainsieme il nuovo singolo “Sexy Shop”, uscito questa notte e presentato in pompa magna ieri sera a Milano con un party, che ha destato già interesse e curiosità perché ci sono chiari riferimenti aldei Ferragnez. C’è anche da capire come accoglierà il pubblico presente il rapper dopo i recenti fatti relativi al pestaggio contro il personal trainer Iovino. Insomma desta già ora molta attesa la risposta della gente in un contesto pubblico. Sul palco saliranno anche Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emma, Fabio Rovazzi, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.