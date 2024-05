Radio Zeta Future Hits Live 2024 dal Foro Italico di Roma diretta Sky Uno TV8 NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tutto pronto per la terza edizione del, che anche quest'anno, a grande richiesta, raddoppia gli appuntamenti! Il Festival della Generazioneritorna questa sera, venerdì 31 maggio, al Centrale deldiper inaugurare l'attesissima edizione del. Il 4 settembre, invece, il festival farà tappa nella splendida Arena di Verona per il secondo anno consecutivo. I biglietti per ildi Verona sono disponibili da oggi su TicketOne! Sul palco, dal vivo, tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni, riuniti in un'unica serata per quattro ore di musica. Saranno loro i grandi protagonisti del, che celebra la nuova scena musicale italiana. Ecco la line-up completa degli artisti che stasera si esibiranno sul palco del Centrale del: ALESSANDRA AMOROSO, ALFA, ANGELINA MANGO, ANNA, ANNALISA, ARTICOLO 31, BIGMAMA, BNKR44, BRESH, CAPO PLAZA, CHIELLO, CLARA, EMIS KILLA, EMMA, FABIO ROVAZZI, FEDEZ, FRED DE PALMA, GAIA, GAZZELLE, GEOLIER, GHALI, IL PAGANTE, IL TRE, IRAMA, MAHMOOD, MANINNI, MASSIMO PERICOLO, MR.