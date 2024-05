Fonte : periodicodaily di 31 mag 2024

Questo riconoscimento non è rivolto solo a me, ma anche alla grande famiglia di Delphina hotels & resorts che in questi 32 anni ha lavorato con passione per promuovere l’ospitalità autentica gallurese.

Quirinale Muntoni | Risultato che condivido con famiglia Delphina e comunità territori in cui operiamo