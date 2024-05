Quirinale Fausto Manzana | Riconoscimento importante per il nostro made in Italy

Fonte : sbircialanotizia di 31 mag 2024

Il neo Cavaliere del Lavoro: "Esportiamo in oltre 70 paesi in giro per il mondo e qualcosa vorrà pur dire: vuol dire che la squadra c'è, che le idee ci sono, che i pensieri ci sono e poi riusciamo anche a farli diventare realtà" "E' veramente un riconoscimento importante per il nostro made in Italy.

