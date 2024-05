Fonte : periodicodaily di 31 mag 2024

Non mi aspettavo questo premio, per me è stata una bellissima sorpresa e sono felice. (Adnkronos) – “Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella verso il quale ripongo una infinita stima, per questa prestigiosa nomina che conto di onorare con l'impegno che ho sempre dedicato alla famiglia, all'azienda e alle sue persone, e alla società.

Quirinale Campagnolo | Prestigiosa nomina dedicata alla mia famiglia e ai miei dipendenti