Questi non sono danni causati alla Statale dai manifestanti pro Palestina

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il 30 maggio 2024 è stata pubblicata una foto su X di una piccola montagna di macerie di fronte all’entrata di un palazzo storico. Secondo chi l’ha condivisa, si tratterebbe dell’Università Ladi Milano, che sarebbe stata distrutta dagli occupanti pro-. I, si legge ancora, ammonterebbero a oltre 100 mila euro. Il riferimento è all’occupazione in tenda dell’Università La(le “acampade”) da parte di alcunia favore dellache ha avuto luogo dal 10 al 27 maggio 2024. Il contenuto oggetto in analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non mostra i presuntidagli occupanti. Il 27 maggio 2024 ihanno bloccato gli ingressi dell’ateneo, tra cui l’ingresso principale in via Festa del Perdono (nella foto in analisi), in concomitanza con la seduta straordinaria del Senato accademico per protestare contro gli accordi di ricerca dell’Università con Israele.