Questa donna è l' unica al mondo che è riuscita a sciogliere Jannik Sinner

(Di venerdì 31 maggio 2024) La prima volta che il pubblico italiano si è accorto di Anna era l'alba di una distratta giornata di fine gennaio allorché Jasmine Paolini l'affrontava negli ottavi dell'Australian Open. A Melbourne era notte fonda, in Italia giorno fatto. Dall'altra parte della rete c'erabella ragazza russa, la Kalinskaya appunto, ora agli onori della cronaca (tennistica e gossippara) per essere la nuova fiamma di. Più alta di una quindicina di centimetri della Paolini, la bella Anna liquidò la faccenda in due set e rispedì a casa Jasmine. All'azzurra andò meglio nella finale del Master 1000 di Dubai quando piegò la tenace russa in tre set. A tutti rimase nuovamente impressa nella rètina la bellezza della moscovita prima del suo tennis.