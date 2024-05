Quella sotto sotto con lui… Isola dei Famosi la scoperta di Matilde sulla naufraga | Che iena

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 31 maggio 2024) Manca davvero pochissimo alla Finale de L’dei2024, un’edizione certamente da archiviare e che starà facendo senza alcun ombra di dubbio riflettere gli alti vertici Mediaset sul futuro del format. La ‘na’Brandi intanto ha sorpreso sui social per alcune stoccate su Alvina Verecondi Scortecci. Lungo l’ultimo Daytime l’ex showgirl capitolina e la nobile sorella di Costantino della Gherardesca si sono lasciate avvolgere dalla tensione e dal fastidio che inizierebbero a provare l’una per l’altra e in particolare èBrandi ad aver riserve verso Alvina Verecondi Scortecci. Le confessioni della 55enne, sull’altra.deiBrandi scopre laOrmai l’ex vippona del GF Vip 5 di Alfonso Signorini (indimenticabile la sua rinomata giugulare durante le liti in quel dello spiato appartamento di Cinecittà) ha trovato un fedele confidente sempre d’accordo con lei in Samuel Peron.