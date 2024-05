Quel ’Devil Diver’ dal design vintage

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Quadrante e ghiera verde lo rendono unico, così come il bracciale a tre maglie, la cassa a cuscino e gli indici e le lancette luminosissime al buio. Il movimento è automatico e non manca la finestrella a ore 3 con l’indicazione della data. Bulova Oceanographer 96B322 è conosciuto anche come Devil Diver. L’orologio presenta un elegante quadrante verde e aggiornamenti moderni come una cassa da 44 mm, vetro zaffiro con rivestimento blu antiriflesso e bracciale in acciaio. La nuova versione dell’Oceanographer Bulova rimane per la maggior parte invariata dal suoanni ‘70, tra cui un mirinosul quadrante e un movimento automatico. Nella nuova lunetta verde e nera del Devil Diver Bulova rimane invariato il logo Bulova originale. L’Oceanographer è water resistant fino a 200 metri ed è dotato di certificato ISO.