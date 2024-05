Quanto è intelligente l’intelligenza artificiale?

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di venerdì 31 maggio 2024)(IA) non è “” nel senso umano del termine, ma è piuttosto un insieme di algoritmi e tecniche che le permettono di eseguire compiti specifici con grande efficienza. Vediamo in dettaglio cosa significa questo. Ricerca su Google rovinata dalgenerativa Intelligenza: stupidamente geniale 1. Cos’è? L’IA è un campo dell’informatica che si occupa della creazione di sistemi in grado di svolgere compiti che normalmente richiederebberoumana. Questi compiti possono includere: Riconoscimento vocale e facciale Elaborazione del linguaggio naturale Risoluzione di problemi Apprendimento e adattamento da dati 2. Come Funziona? L’IA utilizza vari metodi e tecniche per raggiungere i suoi obiettivi.