Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con gli ottavi al Roland Garros? Montepremi e cifre | l’assegno lievita

(Di venerdì 31 maggio 2024)prosegue in maniera brillante la propria avventura al, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano ha sconfitto nettamente il russo Pavel Kotov, imponendosi in tre set con grande personalità. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il numero 56 del ranking ATP con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 e può così proseguire la propria avventura sul mattone tritato della capitale francese.ha così infilato il terzo successo consecutivo per 3-0 e si è qualificato aglidi finale, dove se la dovrà vedere con il vincente del confronto tra il francese Corentin Moutet e l’austriaco Sebastian Ofner: anche tra due giorni partirà con i favori del pronostico, nel mirino il quarto di finale da giocare verosimilmente contro uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il polacco Hubert Hurkacz.