Quante posizioni guadagna Cocciaretto nel ranking WTA? Gran balzo al Roland Garros!

(Di venerdì 31 maggio 2024) Elisabettaprosegue la propria splendida cavalcata al, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. La tennista italiana ha infatti sconfitto la russa Liudmila Samsonova (numero 17 del tabellone), dopo aver già liquidato la spagnola Cristina Bucsa e la brasiliana Beatriz Haddad Maia (numero 13 del seeding), imponendosi con il punteggio di 7-6(4), 6-2 e meritandosi così la qualificazione agli ottavi di finale. La 23enne ha ottenuto il miglior risultato della carriera in uno dei quattro tornei più importanti al mondo, visto che prima di oggi vantava il terzo turno ale a Wimbledon, in entrambi i casi nel 2023. L’asticella si alzerà terribilmente per la nostra portacolori, poiché al prossimo turno si troverà di fronte la statunitense Coco Gauff, numero 3 del mondo che oggi ha regolato senza particolari difficoltà l’ucraina Dayana Yastremska (numero 32).