Quante posizioni guadagna Arnaldi al Roland Garros? Ora anche Musetti è a tiro…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Matteointravede all’orizzonte la top-30 della classifica mondiale. La rimarchevole affermazione odierna contro il russo Andrey Rublev (n.6 del ranking) nel terzo turno del2024 non ha permesso al ligure solo l’approdo agli ottavi di finale per la prima volta in carriera in questo Major. Ci sono, infatti, delle ripercussioni in classifica mondiale., viste le scadenze in classifica, non potevare molto in termini di. Con l’accesso agli ottavi però il suo posto virtuale è il n.34 (1220 punti) e si potrebbe ambirealla top-30, qualora Matteo riuscisse a raggiungere i quarti del Major. Un’eventualità che potrebbe tradursiin un sorpasso ai danni di Lorenzo. Il carrarino, ora come ora, è n.