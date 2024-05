Quando l’Italia fascista chiese aiuto agli ebrei sulla questione etiope | i documenti del Ministero

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag –fece appellodi Londra, poco dopo lo scoppio della guerra in Etiopia, per trovare appoggi a un’operazione che fu fa subito molto ostacolata a livello internazionale. L’argomento, approfondito ieri sulle pagine culturali di Libero, merita assolutamente di essere eviscerato, dal momento che ideldegli Esteri riportano estratti piuttosto interessanti delle comunicazioni inviate dalla capitale inglese a Roma, a firma Dino Grandi.chiede il sostegno degli: le comunicazioni di Grandi a Mussolini Sul rapporto tra fascismo edmolto si è scritto e molto si è speculatonon addirittura inventato. Quanto nell’ottobre del 1935, periodo in cui avviene il fatto di cui si tratta, non ci fosse neanche l’ombra di un atteggiamento ostile del regime verso la minoranza etnico-religiosa in, è poi desumibile dstessidel, i cui estratti sono estremamente interessanti per tracciare un quadro realistico dell’epoca.