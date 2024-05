Quando inizia la prossima edizione del Grande Fratello | spunta la presunta data

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Emergono già le prime anticipazioni sulladel, in particolare è stata svelata da due esperti di gossip l’attesissimad’inizio. Anche per la stagione televisiva 2024/2025 è stato confermato Alfonso Signorini al timone e ad affiancarlo nel ruolo di opinionista vedremo ancora una volta Cesara Buonamici. Ma vediamodovrebbe andare in onda su Canale 5 la prima diretta del GF.2024:ci sarà la prima diretta Stando alle rivelazioni di Amedeo Venza e Deianira Marzano, ladelpartirà a settembre 2024: “Dovrebbere tra il 16 e il 23”, fanno sapere i due esperti di gossip nelle loro storie di Instagram. E mentre attendiamo che lasi avvicini, Alfonso Signorini ha già dato il via ai casting per i prossimi concorrenti che vivranno nella casa più spiata d’Italia.