Quando il tennis è per tutti Wheelchair Trophy a Massa

(Di venerdì 31 maggio 2024) IlFITP Kinder Joy of Moving ha fatto tappa aLombarda nel week end, dove si è tenuta la prima delle quattro prove ‘special’ del circuito giovanile nazionale per ilin carrozzina, che affianca da sei anni quella che è ormai la più grande manifestazionetica di promozione, il "FITP", progetto nato in Italia nel 2006 da un’idea dell’exta Rita Grande. I principali protagonisti sono stati Jacopo Benedetti, classe 2007 di Verona e la romana Maria Grazia Colella, ai quali si sono aggiunti Michele Tassinari e Francesco Cericola, due atleti in carrozzina del CircoloLombarda. Inoltre nella prima giornata, che prevedeva anche un Open Day Promo Kinder peri ragazzi in carrozzina desiderosi di provare a cimentarsi con la racchetta in mano, era presente anche Alice Zapolla, fiduciariaper Veneto e Friuli Venezia Giulia, ad affiancare Matteo Versari, componente dello staff tecnico del CircoloLombarda e fiduciario regionale