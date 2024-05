Qualificazioni Europei femminili 2025 | risultati e classifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Iniziano leagli: ecco ie ledei gironi di Lega A, Lega B e Lega C per l’approdo al torneo ospitato dalla Svizzera, che è la prima qualificata in automatico. Le altre 15 partecipanti verranno fuori da questo percorso che vede l’Italia ai nastri di partenza nel gruppo 1 della Lega A con Olanda, Norvegia e Finlandia. Si qualificano le prime due di ciascun girone della Lega A, dunque otto squadre, le altre sette arriveranno da spareggi tra le terze e quarte della Lega A con le squadre di Lega B e Lega C. Andremo a scoprire ie ledellea Euro: di seguito eccoli sempre aggiornati.Lega A Gruppo 1 Norvegia 3 Finlandia 3 Italia 3 Olanda 3 Gruppo 2 Danimarca 6 Spagna 6 Belgio 0 Repubblica Ceca 0 Gruppo 3 Francia 6 Inghilterra 4 Svezia 1 Irlanda 0 Gruppo 4 Germania 6 Islanda 3 Austria 3 Polonia 0 Lega B Gruppo 1 Svizzera 6 Turchia 3 Azerbaigian 1 Ungheria 1 Gruppo 2 Serbia 4 Scozia 4 Slovacchia 3 Israele 0 Gruppo 3Portogallo 6 Irlanda del Nord 4 Malta 1 Bosnia ed Erzegovina 0 Gruppo 4 Galles 6 Croazia 3 Ucraina 3 Kosovo 0 Lega C Gruppo 1 Bielorussia 6 Lituania 4 Georgia 1 Cipro 0 Gruppo 2 Slovenia 6 Macedonia del Nord 3 Lettonia 3 Moldavia 0 Gruppo 3 Montenegro 6 Grecia 6 Isole Far Oer 0 Andorra 0 Gruppo 4 Romania 6 Armenia 3 Bulgaria 3 Kazakistan 0 Gruppo 5 Lussemburgo 3 Albania 3 Estonia 0Prima giornata Venerdì 5 aprile 2024 Gruppo A1 Norvegia – Finlandia 4-0 (24? Ildhusøy, 41? Haug, 78? Bjelde, 81? Terland) Italia – Olanda 2-0 (4? Giacinti, 59? Bonfantini) Gruppo A2 Repubblica Ceca – Danimarca 1-3 (7? Vangsgaard, 42? Stašková, 68? Ballisager, 72? Hasbo) Belgio – Spagna 0-7 (8?, 30?, 47? Salma Paralluelo, 16? Hermoso, 64? e 90? Esther González, 85? S.