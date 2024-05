Qualiano | incidente in Via Palumbo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024): un bruttoavvenuto in viaprobabilmente a causa dell’alta velocità. Coinvolti tre veicoli Un altro bruttosulle strade urbane di: questa volta si tratta di Via, un importante arteria che collega la Circumvallazione esterna con il centro della città Coinvolti nello scontro tre veicoli: una Fiat Panda, una Fiat 500 e un furgone Ducato. Presenti sul posto la Polizia Municipale di, personale del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno estratto due dei tre feriti rispettivamente dal furgone ducato e dalla Fiat Panda. Non chiare la dinamica dell’ma di certo la velocità era alta, viste le condizioni in cui erano ridotti i veicoli. Affidati dalla Polizia Municipale i rilievi del caso e le indagini, trasportati in ospedale le persone coinvolte.