Qualcuno di cui si fidava tantissimo | caso Orlandi parla il cugino Meneguzzi

(Di venerdì 31 maggio 2024) A poco meno di un mese dal 41esimo anniversario della scomparsa di Emanuela, la Commissione bicamerale d'inchiesta, istituita per far luce sulla sparizione della giovane cittadina vaticana e di Mirella Gregori, passa in rassegna a Palazzo San Macuto i cugini della giovane: Pietro, Monica e Giorgio, insieme al cognato di Gregori, Filippo Mercurio. I tre fratellisono figli di Mario, lo zio defunto di Emanuela il cui nome in passato è stato anche accostato alla sparizione della nipote. "La mia certezza è che Emanuela quel giorno sia salita in macchina e sia andata via condi cui simoltissimo.che può essere della scuola, dell'associazione, o conosciuta mesi prima", ha detto Pietro, per il quale Emanuela "non sarebbe mai andata consconosciuto".