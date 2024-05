Putin non bluffa sui negoziati fermare la guerra gli conviene Parla l’esperto di geopolitica di Domino Elia Morelli | Possibile trattare sulla base degli accordi del 2022

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 31 maggio 2024) Da giorni prosegue il pressing sugli alleati occidentali da parte del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al fine di dare il via libera a Kiev per colpire obiettivi militari in Russia., giornalista died esperto di, quali sono i rischi di una simile mossa? “Inutile girarci intorno, i rischi sono notevoli. Sicuramente è in corso una discussione in seno all’Unione europea, ma soprattutto nella Nato,necessità di dare la possibilità a Volodymyr Zelensky di lanciare missili direttamente in territorio russo per colpire le basi da cui partono gli attacchi verso la parte settentrionale dell’Ucraina, soprattutto nella regione di Sumi e di Kharkiv. Allo stesso tempo, si sta discutendo anche in merito alla possibilità di addestrare le truppe di Kiev direttamente nel territorio ucraino, inviando addestratori militari occidentali.