Pusher | un libro che ti cambia

(Di venerdì 31 maggio 2024) "" è un romanzo di Antonio Ferrara, scrittore e illustratore contemporaneo ,nato a Napoli, che ha lavorato per sette anni come educatore presso una comunità alloggio per minori, avvicinandosi alla psicologia dell’età evolutiva e alla scrittura come strumento per narrare il disagio giovanile. La vicenda ha per protagonista Tonino, nipote e figlio di un boss della camorra, che vive a Napoli, a Scampia, con la sua famiglia. Suo padre è anche uno spacciatore di droga e a ogni costo vuole che anche suo figlio intraprenda questa strada, tanto è vero che gli insegna le tecniche per sparare, e chiede a Tonino di colpire un gioielliere che si era rifiutato di pagare il pizzo, ma Tonino sbaglia il colpo. Un personaggio positivo che fa parte della sua vita è il professore di Italiano, ù professò, che lo incoraggia ad andare a scuola e gli insegna che c’è un altro modo di vivere.