Puntare su sostenibilità e certificazioni di qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Matteo Taverni, CEO di Truck Italia, ci guida alla scoperta dell’universo aziendale. «L’offerta di veicoli commerciali ed industriali, che si affianca alle numerose e vantaggiose proposte di noleggio a breve o lungo termine e alla vendita di macchinari per l’edilizia e movimento terra, rappresentano gli aspetti peculiari e il core business della nostra attività – precisa il Ceo di Truck Italia – ma la nostra non rappresenta una semplice attività di vendita, bensì un vero e proprio sistema di servizi integrati che mettiamo a disposizione della clientela. I nostri professionisti ed addetti offrono dunque una reale consulenza e guidano il cliente verso la migliore soluzione, sia da un punto di vista tecnico sia nella ricerca della migliore formula finanziaria per lui.