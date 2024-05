PUGILATO | DOMANI E DOMENICA IL TROFEO ’CITTà DI CARRARA’ ORGANIZZATO DALLA ’ENRICO BERTOLA’ Tutto pronto per la due giorni di boxe C’è anche il Memorial Francesco Franchini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) E’ dedicato auno dei cinquein programma all’interno della 19ª edizione deldi, la manifestazione diorganizzataPugilistica Carraresenel fine settimana sul ring della Dogali (porte girevoli). Classe 1924, pugile degli anni ’40 e ’50 con un centinaio di incontri disputati dei quali un buon 25% vinti per ko,inizia a frequentare la palestra dinel 1946 come peso piuma ed è uno dei pugili di spicco della squadra che vince il campionato regionale insieme a Brizzi, Binelli, Zanelli, Ravenna, Boncompagni, Chisci, Baratta, Pancani, Bernucci. Una carriera lunga e prestigiosa che però non arriverà mai al professionismo. Alla fine degli anni ’40 lancia la sfida al campione italiano dei pesi gallo, Ladisi, che però non accetta l’incontro.