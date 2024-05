Pubblica illuminazione Aveta e Crisileo a voce alta | Mirra non è in grado di gestire neanche due lampioni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) Santa Maria Capua Vetere. «Questa amministrazione non riesceefficacemente la». Così Raffaelee Italo, consiglieri comunali di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle” a Santa Maria Capua Vetere, intervengono nuovamente sull’esito dei lavori per l’installazione di lampade a risparmio energetico in città. «Ci sono strade – spiega– ancora completamente sprofondate nel buio. Penso per esempio a via Togliatti, dove nel secondo tratto la sostituzione delle lampade nelle plafoniere sospese a filo è risultata del tutto inefficiente, o anche a via Amendola fino al piazzale della stazione ferroviaria, che dovrebbe essere il punto di accesso alla città. Per non parlare poi di quello che dovrebbe essere il “biglietto da visita” dell’antica Capua, la piazza dell’Anfiteatro, in cui la penombra, per non dire la più totale oscurità, regna incontrastata.