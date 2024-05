PS5 i 5 giochi puzzle da giocare sulla console Sony

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 31 maggio 2024) In questo articolo sono presenti 5attualmente disponibili su PS5 da tenere d’occhio, ognuno dei quali in grado di offrire una varietà di sfide “aguzza la vista” ed enigmi divertenti. Grazie a questi titoli è possibile esplorare luoghi diversi, celebrare la storia americana, viaggiare verso misteriosi mondi sottomarini e scoprire la bellezza naturale del Pacifico nordoccidentale e degli Stati Uniti occidentali. Ogni gioco ha elementi unici come miniextra, livelli bonus e oggetti da collezione che miglioreranno la propria esperienza di gioco! Lots Of Things Collector’s Edition Esplora in questo gioco un’ampia varietà di argomenti, da una fattoria o una pasticceria a un laboratorio o un castello medievale. Completa i livelli nella nuova modalità “Livelli”, in cui devi cercare gli oggetti giusti.