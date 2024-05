Pruzzo | Acerbi uomo di mille battaglie ma difesa Italia di spessore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024)ha commentato il forfait didalla Nazionale dell’per i prossimi Europei di Germania. L’ex giocatore ne sottolinea le qualità. ESPERIENZA ? Francescosalterà gli Europei con la maglia dell’perché si dovrà operare di pubalgia. Roberto, a Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime sulla sua assenza per l’imminente kermesse continentale: «L’perde di esperienza sicuramente, perché è uno dei quei giocatori che è passato attraverso, come si dice. Nelle ultime due stagioni ha espresso anche il meglio delle sue qualità, ma Spalletti è pronto a parare il colpo con dei giovani interessanti. Punterà sull’entusiasmo, sull’appartenenza, ma ci sono le condizioni per avere un pacchetto arretrato di un certo».