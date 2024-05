Prossime uscite su Netflix giugno luglio 2024

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il catalogoè in continuo aggiornamento: tra produzioni originali di film e serie tv e nuovi arrivi sulla piattaforma, la proposta on demand della media company statunitense è tra le più ricche dell’ampia offerta streaming di cui il pubblico può attualmente usufruire. Anche per questo, è importante restare sempre aggiornati, per non perdersi nemmeno un’uscita. Ecco dunque tutte lesuItalia: film, serie tv, documentari e gli altri prodotti prossimamente in arrivo con le date ufficiali di quando escono sulla piattaforma streaming. 2Una notte violenta e silenziosa (Film) 3Little Baby Bum: Che Musica! (Stagione 2) (Serie TV) Monster High (Film) 4Jo Koy: Live From Brooklyn (Show) Ricchi a tutti i costi (Film) 5Come rapinare una banca (Documentario) LEGO Ninjago: La rivolta dei draghi (Stagione 1) (Serie TV) Processo al male: Hitler i e nazisti (Stagione 1) (Docuserie) Under Paris (Film) 6Baki Hanma VS Kengan Ashura (Stagione 1) (Serie TV) Basma (Film) Kübra (Stagione 2) (Serie TV) Nelma Kodama; La regina del denaro sporco (Documentario) Rafa Márquez: El Capitán (Documentario) Sweet Tooth (Stagione 3) (Serie TV) 7Express (Stagione 1) (Serie TV) Hierarchy (Stagione 1) (Serie TV) Hit Man (Film) Perfect Match (Stagione 2) (Serie TV) The Greatest Showman (Film) 9Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (Film) 10Doraemon – Il Film (Film) 11Tour de France: Sulla scia dei campioni (Stagione 2) (Docuserie) 12I misteri dell’esercito di terracotta (Documentario) Non c’è bisogno di presentazioni – Con David Letterman (Stagione 5) (Show) The Goldin Touch: I re dei memorabilia (Stagione 2) (Reality) 13Bridgerton (Seconda Parte della Terza Stagione) (Serie TV) Dieci minuti (Film) 14Big Wedding (Film) Il Clandestino (Stagione 1) (Serie TV) Incubi e sogni di Joko Anwar (Stagione 1) (Serie TV) Ultraman: Rising (Film) 15Attrazione fatale (Film) Colpa delle stelle (Film) Demon Slayer: Il treno Mugen (Film) Hunter x Hunter: Phantom Rouge (Film) Hunter x Hunter: The Last Mission (Film) Io vi troverò (Film) La tempesta perfetta (Film) My Hero Academia: World Heroes’ Mission (Film) Le otto montagne (Film) 17Il signore delle formiche (Film) T • P BON (Stagione 2) (Serie TV) 18Agents of Mystery (Reality) Oustanding: La rivoluzione della stand-up comedy (Documentario) 19Black Barbie (Documentario) Caccia all’eredità (Film) L’accademia di Mr.