Promossa per la gestione delle risorse bocciata per la dispersione idrica | le statistiche dell’Italia sull’acqua

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) «Signore e signori, il ciclo dell’acqua si è interrotto. Ci siamo permessi di credere che l’acqua ci sarà per sempre, ma non è così». È con queste parole che Maroš Šef?ovi?, vicepresidente della Commissione europea, ha inaugurato la Green Week, l’appuntamento annuale che si svolge a Bruxelles per sensibilizzare sui temi ambientali. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è proprio l’acqua. O meglio: la resilienza dell’Unione europea contro siccità e inondazioni. Di fronte a un pianeta sempre più caldo e a eventi estremi sempre più frequenti, la disponibilitàidriche è più che mai a rischio. Da qui, dunque, la necessità di attivarsi prima che sia troppo tardi. «La nostra economia – ha aggiunto Šef?ovi? – dipende da una fornitura stabile di acqua per produrre cibo, energia e beni.