Processo truccato Trump condannato per Stormy Daniels

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) L'ex presidente americano Donaldè stato riconosciuto colpevole di tutti e 34 i capi d'imputazione per aver commesso una frode nel tentativo di nascondere uno scandalo sessuale nella vicenda di. È il primo inquilino della Casa Bianca nella storia degli Stati Uniti a essereper un crimine e questo potrebbe avere un peso in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Alla lettura del verdetto, raggiunto dai 12 giurati dopo 2 giorni di camera di consiglio, il magnate newyorkese non si è mosso ma ha continuato a guardare dritto davanti a sè, accigliato. Per conoscere l'entità della condanna bisognerà attendere l'11 luglio, pochi giorni prima della Convention Repubblicana, che inizierà il 15 luglio. Rischia da 1 anno e mezzo a 4 anni di carcere ma considerata l'età, 77 anni, l'assenza di precedenti penali e la non gravità penale delle accuse, potrebbe non fare neanche un giorno di carcere, o scontare solo un periodo molto breve.