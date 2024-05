Principio d’incendio sul volo Ryanair Bologna-Bruxelles | l’aereo fatto atterrare in Lussemburgo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Brutta sorpresa per i passeggeri delFR3938, partito questa mattina alle ore 10 dall'aeroporto Guglielmo Marconi diin direzione di Charleroi, l'aeroporto delle low-cost alle porte di. Il loro viaggio verso il Belgio ha subito una deviazione d'emergenza dopo che a bordo delsi è verificato undi incendio. La scintilla sarebbe partita secondo le prime ricostruzioni dalla zona cucina del veliè statoinattorno alle 11.30, dove sono potuti intervenire i pompieri. I passeggeri sono stati fatti scendere, ed è stato messo a loro disposizione un autobus per permettere loro di raggiungere. Non risultano feriti.