Primo incontro del nuovo Coordinamento cittadino di Lega Caserta Del Rosso | soddisfazione per le tante adesioni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024). Sì è tenuto nei scorsi giorni in Via Eleuterio Ruggiero a, ildeldellaalla presenza del coordinatore Maurizio Dele dei responsabili di settore. L’iniziativa delnasce dall’esigenza di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella vita della comunitàna. L’obiettivo del, come illustrato anche dal vice coordinatore Emanuele Pappagallo è stato soprattutto, individuare le priorità della comunità e lavorare insieme per cercare di realizzare progetti che migliorino la qualità di vita del nostro territorio. Altri punti toccati sono stati: Prossima costituzione di un punto d’ascolto dove ilpossa accogliere il, in modo da poter essere presenti in maniera fattiva nei suoi confronti; Discussione delle principali problematiche locali; Costituzione di gruppi di lavoro dedicati a diversi ambiti: sicurezza, viabilità, cultura, sport, ambiente; Pianificazione delle attività prossime: definito un calendario preliminare degli incontri e degli eventi.