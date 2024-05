Primo colpo per Conte Manna sferra l’assalto per l’attaccante | smacco per Inter e Juve

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il Napoli è pronto a fiondarsi sul mercato in entrata. Svelato ilobiettivo di Antonio. La stagione è volta al termine, ma in casa Napoli si lavora già inrottamente alla prossima. Dopo le delusioni maturate negli ultimi mesi, la dirigenza non ha alcuna intenzione di ripetere gli errori. Non a caso, dopo l’ingaggio ormai confermato di Antonio, arriveranno anche diversi colpi importanti in entrata. Non a caso, il DSstarebbe già lavorando su diversi profili, in modo tale da rinforzare la squadra in più zone del campo. Da tante settimane, si parla di un possibileessamento per Albert Gudmundsson.è di proprietà del Genoa, ma negli ultimi mesi ha già catturato l’attenzione delle big europee e non solo.