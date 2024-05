Prima Pagina IN Edicola | Acerbi si ferma L’Inter pensa al rinforzo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORTsi opera: niente Europei. Lunedì intervento per la pubalgia. Spalletti chiama Gatti. Oggi si apre il ritiro azzurro di Coverciano: il difensore sidopo aver sofferto durante la stagione. Tornerà all’inizio del ritiro di Inzaghi maoraa un: nel mirino anche Schuurs e Bijol. TUTTOSPORT Guaiopunta Buongiorno o Schuurs. Pubalgia, niente Nazionale. Spalletti chiama Gatti. Il nerazzurro lunedì sarà operato, Inzaghi guarda al Toro per rinforzare la difesa.