Prima Categoria Simone Strappini è il nuovo allenatore della Labor

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo la retrocessione con la Jesina, il tecnico ripartirà dalla, succedendo a Cesare Giovagnetti. Sarà derby con il fratello MarcoFilottranese? SANTA MARIA NUOVA, 31 maggio 2024 –è il. L’ex tecnicoJesina, protagonista suo malgradofresca retrocessione in Promozione dei leoncelli, è stato scelto dalla società di Santa Maria Nuova per guidare la squadra nel prossimo campionato di2024-2025. Succede a Cesare Giovagnetti. Il suo profilo è stato scelto per la capacità di attirare i giovani, dati i suoi 5 anni come responsabile del settore giovanileJesina. Se la Filottranese dovesse riconfermare Marco, inoltre, il derbySP362 sarà arricchito da una sfida familiare tra i due fratelli.