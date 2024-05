Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldsi è dichiarato "unessere stato riconosciuto colpevole di tutti i 34 capi di imputazione. E pocoilha lanciato una campagna rivolta ai suoi sostenitori per la raccolta di fondi in una difesa. "Sono stato appena condannato in un processo manipolato di caccia alle streghe politiche: non ho fatto niente di sbagliato", ha scrittosul sito web delle donazioni repubblicano. "So che con voi al mio fianco riconquisteremo la Casa Bianca e renderemo grande l'America!", aggiunge. E la pagina web della campagna elettorale di Donalddestinata alle donazioni finanziarie si è bloccata pocola condanna dell'ex presidente nell'ambito del processo di New York per i pagamenti alla pornoattrice Stormy Daniels.